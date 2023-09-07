Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen B.Y. (25), geçici velayeti boşanma aşamasındaki eşi Beritan Y.'de (26) olan 8 aylık bebeğini kaçırıp ortadan kayboldu.eşinden gelen tehdit mesajları nedeniyle hayatından endişe ediyor.

Beritan Y., iki yıl önce B.Y. ile evlendi, ancak evlilikleri zamanla karmaşık bir hal aldı. Eşinin uyuşturucu madde kullanmaya başladığını öğrenen Beritan Y., durumun daha da kötüleşmesiyle birlikte evi terk etti. Eşini uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak amacıyla tekrar bir araya geldiler, ancak hamile kalmasına rağmen eşinin uyuşturucu kullanma alışkanlığı devam etti. Ayrıca şiddet gördüğü için bir kez daha evi terk etmek zorunda kaldı.

Beritan Y., 8 ay önce oğlunu dünyaya getirdi ve ona "Umut" adını verdi. Ancak B.Y., bebeğin kendi çocuğu olmadığını iddia ederek boşanma davası açtı. DNA testi sonucunda bebeğin babasının B.Y. olduğu tespit edilmesine rağmen velayet geçici olarak anneye verildi.

Ancak olaylar burada da sona ermedi. İddialara göre, B.Y., yaklaşık 4 gün önce kısa bir süreliğine aldığı oğlunu geri vermeyerek Beritan Y.'yi endişelendirdi. Beritan Y.'nin şikayeti üzerine polis harekete geçti.

Beritan Y. yaşadığı korku ve tehditler hakkında suç duyurusunda bulundu. "Eşim madde bağımlısı olduğu için halüsinasyonlar görüyor, sürekli korkutucu tehditlerde bulunuyor." diyen Beritan Y., ayrıca ailesinden destek istediğini ancak eşinin ailesinin de oğullarını koruduğunu ve kendisine yardımcı olmadığını belirtti. Ayrıca, hala tehdit içeren mesajlar aldığını ve mermi videoları gönderildiğini ifade etti.

Polis, bu kaygı verici olayın aydınlatılması ve bebeğin güvenli bir şekilde geri getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.