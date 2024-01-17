Sigara, yapısında nikotin, karbon monoksit ve katran gibi tehlikeli kimyasallar bulundurur. Bu sebeple hamilelikte sigara içmenin, birçok anne adayı veya bebek için ölümcül olabilecek hamilelik komplikasyonların ortaya çıkma riskini önemli ölçüde artırır. Hamileyken sigara kullanımının riskleri ve bebeğe zararları hakkında ayrıntılı bilgi için makalemizi okumaya devam edin.

1. Sigara İçmek Hamile Kalmayı Engelleyebilir

Sigara içiyorsanız ve aynı zamanda hamile kalmak istiyorsanız, bu alışkanlığı bırakmak önceliğiniz olmalıdır. Sigara içme alışkanlığı ilk etapta hamile kalmanızı engelleyebilir. Hamile kalsanız bile, hamileliğin ilk aylarında sigara içimi doğmamış bebeğinizin sağlığını olumsuz etkiler. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’ne göre, hem erkek hem de kadın sigara içenlerin; sigara içmeyenlere kıyasla doğurganlıkla ilgili sorunları yaklaşık iki kat daha fazla.

Hamilelikte sigara içmenin zararları bir yana, pasif içiciliğin zararları da fetüs için aynı derecede tehlikelidir. ABD Çevre Koruma Ajansı, pasif içiciliği A grubu kanserojen olarak sınıflandırıyor ve bu, gelecekteki bebeğinizde de kanser riskini artırabilir.

2. Hamilelikte Sigara İçmenin Düşük ve Ölü Doğuma Etkisi

Olası bir düşük yapma ihtimali, her anlamda trajik bir olaydır. Düşükler genelde gebeliğin ilk üç ayında ortaya çıkar. Nadir de olsa, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkabildiği biliniyor. Buna ise ölü doğum denir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) kaynağına göre, sigara içmek hem düşük yapma hem de ölü doğum olasılığını artırıyor. Bunun sebebi sigaranın yapısındaki tehlikeli kimyasallardır.

Sigara içmekten kaynaklanan diğer komplikasyonlar, plasenta ile ilgili sorunlara veya yavaş fetal gelişimde sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar aynı zamanda düşük yapma veya ölü doğuma neden olabilir.

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3. Ektopik (Dış) Gebelik

Hamilelikte sigara içmenin zararları arasında yer alan bir diğer maddemiz ise Ektopik, yani dış gebeliktir. PLoS One dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, nikotinin etkisi fallop tüplerinde kasılmalara neden olabilir. Bu kasılmalar, embriyonun gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu durumda olası sonuçlardan biri dış gebeliktir. Bu, döllenmiş bir yumurtanın uterusun dışına, fallop tüpüne veya karın içine yerleştiğinde meydana gelir. Bu durumda anne için yaşamı tehdit eden komplikasyonların ortaya çıkmaması için embriyo vücuttan çıkarılmalıdır.

4. Plasental Abruption (Plasentanın doğumdan önce rahimden ayrılması)

Plasenta, fetüse besin ve oksijen sağlamak için hamilelik sırasında oluşan “yaşam çizgisi” görevine sahip bir yapıdır. Sigara içmek, plasentaya bağlı olumsuz komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

En ağırı ise plasentanın doğumdan önce rahimden ayrılması durumudur. Plasentanın ayrılması, rahimde ciddi kanamalara neden olabilir ve hem annenin hem de bebeğin hayatını tehdit edebilir. Daha kötüsü, plasentayı tekrar yerine yerleştirmek için herhangi bir tıbbi tedavi henüz bulunmuyor. Erken teşhis ve acil tıbbi yardım, plasentanın ayrılmasına rağmen sağlıklı doğum şansını artırmaya yardımcı olabilir.

5. Plasenta Previa

Hamilelikte sigara içmenin zararları arasında ayrıca plasenta previa riskinin artması da yer alıyor. Hamilelik sırasında plasenta, normalde rahmin üst kısmına doğru büyür. Bu normal doğum için bir açıklık bırakır. Plasenta previa ise plasentanın rahmin alt kısmında kalması ve rahim ağzını kısmen veya tamamen kapamasıdır. Bu durum zaman zaman kanamalara neden olur ve fetusu hayati besinlerden ve oksijenden mahrum bırakır.

6. Hamilelikte Sigara İçmenin Erken Doğuma Etkisi

CDC Trusted Source’a göre, hamilelikte sigara içmenin zararları arasında erken doğum da yer alıyor. Erken doğumla ilişkili çok sayıda sağlık riski vardır. Bunlar şunları içerebilir:

Bebekte görme ve işitme bozuklukları

Zihinsel engeller

Öğrenme ve davranış bozuklukları

Ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar

7. Doğumda Bebeğin Ağırlığının Düşük Olması

Hamilelikte sigara içmek ayrıca bebeklerin doğduğunda, düşük ağırlığa sahip olmasına da neden olabilir. Bu sadece küçük bir bebek doğurmak anlamına gelmez. Aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarına ve sakatlıklara da yol açabilir. Tıbbi gelişmeler, doğumda düşük ağırlığa sahip olmanın sebep olduğu ölümlerin sayısını büyük oranda azaltmıştır. Ancak ölüm olmasa bile şu sorunlar ortaya çıkabilir:

Gelişimde gecikme

Beyin felci

İşitme veya görme sorunları

Ekstrem durumlarda doğumda bebeğin ağırlığının düşük olması, ölümle sonuçlanabilir.

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, hamile kalmadan önce sigarayı bırakan kadınlarda bu ihtimal oldukça düşüktür. Yani hamileliğin hemen öncesinde sigarayı bırakmış olmak bile bebeğinizde oluşabilecek birçok rahatsızlığa engel olabilir.

8. Diğer Doğum Kusurları

Hamilelik sırasında sigara içmek bebeğinizin birçok kusurla doğma riskini artırır. En yaygın problemler doğuştan kalp rahatsızlığı ve kalbin yapısıyla ilgili problemlerdir. Hamileyken sigara içmeye bağlı sağlık sorunları arasında yarık dudak ve yarık damak da bulunur.

Hamilelikte Sigara Ne Zaman Bırakılmalı?

Hamilelikte sigara içecekseniz bu ihtimali unutun. Uzmanlara göre sigara içmek kesinlikle hamilelikten önce bırakılmalı. Pek çok hamile kadın, bu kötü alışkanlığın kendileri ve bebekleri için yaratacağı riskleri bilmesine rağmen sigara içmeye devam ediyor. CDC’ye göre, kadınların yüzde 10’u gebeliğin son üç ayında sigara içtiklerini söylüyor. Sigarayla ilişkili gebelik komplikasyonlarını önlemenin en kesin, yolu sigarayı bırakmaktır.