Güncellenen verilere göre, gram altın alış fiyatı 3748,11 TL, satış fiyatı ise 3797,98 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın 6140 TL’den alınırken, 6207 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altın ise 6109 TL alış, 6169 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın 12.279 TL’den alınırken, 12.391 TL’den satılıyor. Tam altın ise 24.483 TL alış, 24.687 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Öte yandan, 22 ayar altın 3425,58 TL’den alınırken, 3611,93 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 2049,28 TL, satış fiyatı ise 2961,06 TL olarak güncellendi.