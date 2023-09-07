7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın sonucunda, 8 yaşındaki R.K.'nin iddiasına göre 17 yaşındaki kuzeni S.K. tarafından 2014-2015 yılları arasında cinsel istismara uğradığı belirlendi. Bu korkunç iddianın ardından, R.K.'nin annesi durumu fark edip kızını psikiyatri doktoruna götürdü. Yıllar sonra bu trajediyi öğrenen anne, kızıyla birlikte polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

Duruşmada, mağdur R.K., tutuksuz olan sanık S.K. (27) ve aileleri hazır bulundu. Sanığın babaannesi, "Sanık ve mağrum benim torunum olur, olaya ilişkin bir şey görmedim ve duymadım. Oturduğumuz daire aile apartmanıdır. S.K. sadece bayramlarda evime gelirdi." şeklinde ifade verdi.

Sanığın abisi S.K. ise tanık olarak dinlenerek, "Kuzenim ve kardeşim hiç yalnız kalmadı. İstismar iddiaları hakkında duyumum ve görgüm olmadı. R.K. geçen seneye kadar bizimle iletişim halindeydi. Bu olaylar bir sene önce gündeme gelince iletişimini kesti." dedi.

Sanık S.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Sadece bayramlarda babaannemin evine giderim. 2014 yılından beri yoğun şekilde çalışıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mağdur R.K. ise yaşanan son olayın 2015 kış aylarında olduğunu belirtti. R.K.'nin annesi ise, "Olayları öğrenince tepkimi gösterdim. Kızımı psikiyatriye götürünce olayları öğrendim." şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, toplanan delillere dayanarak, 2014-2015 yıllarında yaşanan çocuğun cinsel istismar suçundan sanığa, o dönemdeki yaşını göz önünde bulundurarak 10 yıl hapis cezası verdi. Polis ekipleri tarafından tutuklanan S.K., cezaevine gönderildi.