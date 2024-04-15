9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bilecik’e yerli ve yabancı turistler akın ederken, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbesini 100 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan ayı Bilecik’te; iftar sofraları, ramazan eğlenceleri, Hacivat&Karagöz meddah gösterileri, çocuk eğlenceleri ve Osmanlı gelenekleri ile dolu dolu geçti. Havaların güzel geçmesi ve Ramazan Bayramının 9 güne uzaması ile birlikte memlekete gidenler ve tatil planı yapanlarda artış olduğu gözlendi. İnanç turizmi, yayla turizmi, ekotuzim, kamp ve karavan turizminin cazibe merkezi olan kent, bayram yolculuğu esnasında yolu geçen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gün içerisinde ortalama 35 bin aracın geçiş güzergahında bulunan Bilecik’te özellikle Şeyh Edebali Türbesi, Bala Hatun, Ildız Hatun, Halime Hatun, Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakih Türbesini 100 bin kişi ziyaret etti. Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi çalışanı Bilecik Valilik Personeli Engin Beyce, 9 günlü bayram tatilinde Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbesine ziyaretçi akını gerçekleştiğini anlatarak, "Şu an ’Sabretmesini bil ey oğul, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma ki insanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözlerini tüm dünyaya nakış nakış işleyen Şeyh Edebali Hazretlerinin metfun bulunduğu alandayız. Şeyh Edebali Külliyesi’ne bayram boyunca 9 gün münasebetiyle gelen misafirlerimizi burada ağırlamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Gelen misafirlerimizin sayısı 100 bini aşmış bulunmaktadır. Yıl itibariyle bu hedeflerimizin daha yüksek olduğunu ve 1 milyon, 500 rakamlarına ulaşacağına da çok çok eminiz.

Gelen misafirlerimiz bu bölgede Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret ettikten sonra, Şeyh Edebali Hazretlerinin eşi Ildız Hatun’un türbesi, Şeyh Edebali Hazretlerinin kızı Osmangazi eş olarak verdiği Rabia Bala Hatun’un türbelerini ziyaret ettikten sonra hemen arkamızda görmüş olduğunuz tarihi Orhangazi Camisi yani Osmanlı döneminde yapılan ilk tek kubbeli mimari yapıdaki caminde ibadetlerini yaptıktan sonra, Şeyh Edebali Hazretlerinin dizlerinin dibinde 36 padişahımızın hayat hikâyesini anlatan o şanlı padişahlarımızı da ziyaret ettikten sonra gelen misafirlerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık" dedi.