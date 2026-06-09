Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alışta 6 bin 433 lira 99 kuruş, satışta ise 6 bin 516 lira 67 kuruş seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 883 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 153 lira 12 kuruş olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 531 lira 61 kuruş, satış fiyatı 4 bin 723 lira 71 kuruş seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alışta 10 bin 541 lira, satışta 10 bin 629 lira olurken, eski çeyrek altın alışta 10 bin 477 lira, satışta 10 bin 564 liradan işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 96 lira, satış fiyatı 21 bin 232 lira olarak açıklanırken, tam altın ise alışta 42 bin 56 lira, satışta 42 bin 419 lira seviyesinde işlem görüyor.