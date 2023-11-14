Rize’de 93 yaşındaki kadının İsrail’e karşı elinde silahla çekilen videosu sosyal medyada herkesin beğenisini topladı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Emine Erdem’in İsrail’e karşı tutumu sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video kısa süre içerisinde 10 binlerce kişi izledi. Arkasına Filistin bayrağı asan Emine nine, eline silahı alarak “Çocukları kıran, öldüren İsrail Allah senin canını alsın. İsrail Allah seni yok etsin” sözleriyle havaya ateş etti. İsrail’in çocukları canice öldürmesine karşılık yaptığı hareket herkes tarafından beğenildi.