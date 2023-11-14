İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes' operasyonlarında, örgüt elebaşı Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 'Sarallar' adlı organize suç örgütünün faaliyetlerinin çökertildiğini belirtti.

Operasyon sonucunda, 'Sarallar' grubu olarak bilinen suç örgütünün başı olan Özgür Saral ile birlikte 24 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. Suç örgütünün Esenyurt ilçesindeki sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları tespit edildi. Site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için şiddet uyguladıkları, mülk sahiplerinin rızası olmadan sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiraladıkları ortaya çıktı. Ayrıca, suç örgütünün eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'fuhuş', 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarına karıştığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütlerine, narkotik suçlularına ve halkın huzurunu bozanlara karşı kararlı bir mücadele sergileceklerini vurgulayarak, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.