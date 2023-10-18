ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİLER

İki lider, havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.

BİDEN'DEN İSRAİL'E DESTEK

ABD Başkanı Biden, düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.

"SALDIRI SİZİN TARAFINIZDAN YAPILMADI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Biden konuşmasında, hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR SİZİ ANLIYOR VE ENDİŞELENİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında.

Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DEAŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.

NETANYAHU KOŞULSUZ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti.

Netanyahu, Hamas'ın DEAŞ'tan daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

"BİZİM SİNİRİMİZİ SİZ DE PAYLAŞIYORSUNUZ BİLİYORUM"

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.

MAHMUD ABBAS GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.

İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.