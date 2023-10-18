Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı planlı eğitim programı çerçevesinde Hayvanat Bahçesi personeline yönelik "Kafeste Yaşayan Canlı Bakımı Eğitimi" düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda personelinin profesyonel gelişimine önem vererek hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Hayvanat Bahçesi'nde görevli personel için "Kafeste Yaşayan Canlı Bakımı Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebru Yalçın, hayvanların refahını artırmak ve olası iş kazalarını önlemek amacıyla yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Yalçın, eğitim sırasında hayvanların hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmak, hayvanlara yüksek standartlarda bakım sağlamak ve özel beslenme programlarını uygulamak gibi konularda yönergeler sundu. Ayrıca, temizlik malzemelerinin seçimi, hayvanların stresten uzak tutulması, ve hayvanların diğer tehlikelerden korunması gibi bir dizi önemli konuda personeli bilgilendirdi.

Bu eğitim programı, hem Hayvanat Bahçesi personelinin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacak hem de hayvanların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.