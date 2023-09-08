ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diversity Visa kontenjanı dolduğu için kalan talihlilere vize verilmeyeceği duyuruldu. Böylece 'Yeşil Kart' başvurusu yapıp randevu alamayan kişilerin hakkı yanmış oldu.Selin YILDIRIM - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD, 2023 Çeşitlilik Vizesi (Diversity Visa) Programı'nda güncelleme yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında 55 bin vize verildiği hatırlatılırken bakanlığın mali yıl sona ermeden 2023 için yıllık DV verme limitine ulaşma yolunda ilerlediği kaydedildi.

5 Eylül itibariyle 54 bin 833 DV'den dünya çapında 54 binden fazla ihraç/statü düzeltmesi yapıldığı ifade edilen açıklamada, bazı ülkelerde sınıra yaklaşıldığı için bazı adımlar atılması gerektiği ve buna vize mülakat randevularının iptal edilmesinin de dahil edildiği belirtildi.

Kararla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Anıl Sural, 'Green Card' yani 'Yeşil Kart' başvurusu yapıp randevu alamayan kişilerin hakkının yandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) programı yılda 55 bine kadar göçmen vizesi vermekte ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç oranı düşük olan ülkelerden gelenlere ABD göçmen vizesine başvurma şansı tanımaktadır. Program, 1990 yılında başlatıldığından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitliliğin teşvik edilmesi ve sürdürülmesine yönelik süregelen politika önceliğini devam ettirmektedir. Bu yıl Dışişleri Bakanlığı, mali yıl sona ermeden 2023 yılı için yıllık DV verme limitine ulaşma yolunda ilerliyor. 5 Eylül 2023 itibariyle, 2023 mali yılı için mevcut olan 54 bin 833 DV'den dünya çapında 54 binden fazla ihraç/statü düzeltmesi yapılmıştır. Ayrıca, ABD göçmenlik yasası uyarınca hiçbir ülke herhangi bir mali yılda mevcut DV'lerin yüzde yedisinden fazlasını alamaz. Cezayir ve Nepal gibi bazı ülkelerde bu sınırlara yaklaştığımız için, ülkeye özgü sayısal sınırların aşılmasını önlemek için adımlar atmak gerekebilir. Buna vize mülakat randevularının iptal edilmesi de dâhildir.

Vize alamayan adaylar için 2023 programının erken sona ermesinin hayal kırıklığı yaratabileceğinin farkındayız. 2025 Çeşitlilik Vizesi programı giriş dönemi bu yılın Ekim ayı başında açılacaktır ve uygun olan herkesi başvuruda bulunmaya teşvik ediyoruz. DV-2023 program talimatlarında daha önce de belirtildiği üzere, DV programı her mali yılda yaklaşık 55 bin vize verilmesiyle sınırlıdır. Seçim, bir başvuru sahibinin vize görüşmesi veya vize alacağını garanti etmez. Seçim sadece kişinin DV programına katılmaya uygun olabileceği ve potansiyel olarak vize başvurusunda bulunabileceği anlamına gelir, ancak bu bir garanti değildir. Seçilen ilk 55 bin kişiden bazılarının vize almaya hak kazanamaması veya nihayetinde programa katılmamayı tercih etmesi olasılığı nedeniyle, her yıl mevcut vize sayısından daha fazla kişi programa katılmak üzere seçilmektedir. Bu, herhangi bir yılda DV programı kapsamında mevcut olan azami sayıda vizeyi verebilmemizi sağlamak için yapılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı DV alıcılarının seyahatlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bu kişilerin toplumlarımıza sağladığı önemli katkıları kabul etmektedir"