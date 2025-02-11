İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ABD'de yürütülen yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Boston'daki mahkemede görülen davada, hakim Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceği belirtilirken, Cihantimur'un bu süreçte ABD'li güvenlik birimi U.S. Marshals'ın gözetiminde tutulacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç anne ve oğulun iade kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."