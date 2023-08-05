ABD’de yaşayan Türkler, İngilizce konusunda yaşadığı sıkıntılara Burcu Önen çare oldu. Gençlere ücretsiz İngilizce dersi veren Önen, Türklerin yaşama umudu oldu.

ÖZLEM ÖZGÜT YÖREKLİ / ABDPOST

ABD (İGFA) - Son yıllarda Amerika'ya Meksika sınırından kaçak geçen Türklerin sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Fakat birçoğu dil bilmiyor. Bu durum iş bulmalarını da zorlaştırıyor. Bu nedenle pek çoğu bir süre sonra yaşadığı sefalete dayanamayıp ülkesine geri dönüyor. Burcu Önen, Marmara Üniversitesi'nin 20 yıllık İngilizce öğretmenlerinden ve yeni gelen herkese ücretsiz İngilizce öğretiyor.

Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine bağlı İngiliz Dil Bilimi bölümünü bitiren Burcu Önen, 2002 yılında yüzlerce başvuru arasından Marmara Üniversitesi'nin eğitim kadrosuna ilk 10 kişi arasında seçildi. 20 yıldır burada devlet memuru olarak çalışıyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE GİRMEK ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ

Marmara Üniversitesi, İngilizce bölümlerde eğitim veren en iyi kurumlardan biri Türkiye'de. Bir üniversitede ama özellikle de Marmara gibi köklü bir üniversitede akademisyen olabilmek için sınavlarla dolu oldukça zorlu aşamalardan geçildiğini anlatan Önen, 20 yıl içinde binlerce öğrenciye İngilizce öğrettiğini söyledi.

Üniversitenin İngilizce tıp, işletme ve iktisat gibi bölümlerini kazanan öğrencilerin eğer yeterlilik sınavını geçemezler ise öncelikle bir yıl İngilizce hazırlık okumaları gerekiyor. Önen, tüm bu hazırlık sınıflarına İngilizce öğrettiği gibi, okula dışarıdan İngilizce öğrenmek için kayıt yaptıran kişilere de yaz kurslarında uzun yıllardır eğitim veriyor.

Önen, mesleğini o kadar çok seviyor ki elindeki ile yetinmeyip yurtdışı ve özellikle de Amerika'da İngilizce nasıl öğretiliyor bunu da araştırmış ve 20 yıl içinde tüm dünyada geçerli pek çok sertifika edinmiş. Hem Türkiye hem de Amerika'da workshoplar, eğitimler ve seminerlere sıkça katılmış.

TESOL BELGESİNİ ABD'DEN YÜKSEK BAŞARI İLE ALDI

Bunlardan en önemlisi de TESOL! Bu sertifikayı almak hiç de kolay değil ve buna sahip olursanız tüm dünya ülkelerinde İngilizce eğitmenliği yapabilir hale geliyorsunuz. Hele ki bu sertifikayı Amerika'dan almak tüm dünyada daha çok kabul görüyor, yolunuzu açıyor. Çünkü burası İngilizce konuşulan bir ülke.

Önen TESOL'ü Amerika'dan almayı başarmış hem de yüksek başarı ile. Şimdi, yıllar önce Amerika'nın kendisine verdiği TESOL belgesi ile, dünyanın herhangi bir ülkesinde ister online ister sınıflarda yüz yüze eğitim verebiliyor. Bu sayede pek çok okuldan sık sık iş teklifleri alıyor. Ancak o hem ülkesinin genç insanına İngilizce öğretmeyi aşkla bir görev edinmiş, hem de zorlu yollardan geçerek edindiği devlet memurluğundan emekli olana kadar Türkiye'de kalmaya kararlı.

ABD'DEKİ GÖÇMEN TÜRKLERE ÜCRETSİZ DERS VERİYOR

Yıllardır her yaz tatilinde gelip uzunca süre Amerika'da kalarak burada da eğitimler veriyor Önen. Dedim ya Türk gencine aşkla İngilizce öğretmeyi bir görev edinmiş, burada da son birkaç yıldır Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkan Yardımcısı Rahmi Yazar ile gönüllü bir projeye imza atıyor. 'Tatildeyim' demeden yine aşkla harıl harıl çalışıyor.

TADF'ın gönüllü üyesi olan Önen, Yazar'ın sahibi olduğu Queens'teki Center Guesthouse'ta Salı ve Cumartesi olmak üzere haftanın iki günü İngilizce bilmeyen göçmenlere ücretsiz İngilizce öğretiyor. Bu yıl da geleneği devam ettiren Önen, özellikle son yıllarda Meksika sınırından kaçak geçen Türk vatandaşlarının dil bilmediği için iş bulmakta da zorlanmasından ötürü hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak adına bu projeyi başlattıklarını ifade etti.

KENDİNİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEYE ADAMIŞ

Aldığı sertifikalarla kendisini İngilizce öğretme konusunda son derece geliştirmeyi başaran Önen, dedim ya işini öyle bir aşkla yapıyor ki bununla da yetinmeyip 'acaba anadili İngilizce olan Amerika'da öğretmenler bunu nasıl yapıyor' diye burada da pek çok eğitime katılıp sertifika edinmiş. Buradaki hocaları gözlemlerken onun da bir eğitmen olduğunu bildiklerinden kendisine ders anlatma fırsatı sunulmuş. Bu sayede eksiklerini daha iyi kavrama şansı edinen Önen, Türkiye'ye döndüğünde öğrendiklerini hem uygulamış hem de bu konuda çalıştığı üniversitede bir sunum yapmış.

Çünkü dil eğitiminin zayıf kaldığı ülkemizde maalesef gramere ağırlık verildiğini, ancak Amerika'da öncelikle konuşmanın önemsendiğini ve buna yönelik farklı bir eğitim modelinin ele alındığını gören Önen, 'Speaking In, Grammar Out!' başlıklı sunumu ile herkesin dikkatini çektiğini anlattı.

Türkiye'de Marmara Üniversitesi hazırlık sınıfları ve spekaing clubları ile kurs bölümüne gelen öğrencilere İngilizce öğretmenin dışında, kendi özel zamanında İngilizce bilmediği için iş hayatında sıkıntı çeken kelli felli iş insanlarına da hem online hem bire bir özel dersler veriyor Önen. Bir de maddi durumu yetersiz gençlere de yine ücretsiz özel dersler veriyor.