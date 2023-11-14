Abdest ne demektir?

Abdest, dini ibadetimizi yani namazımızı kılmak için gerekli olan temizliktir.

Abdest Nasıl Alınmaktadır?

Öncelikle abdest alacak olan kişi niyet etmeli ”Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” şeklinde.

Eüzübillahimine şeytannırracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağzımızı yıkamak için sağ elimize üç defa su alınır, ağzımız çalkaladıktan sonra suyu geri çıkarıtırız.

Burnumuzu yıkamak için ise tekrar sağ avucumuza su alarız ve burnumuza çekeriz. Sol el ile de sümkürürüz.

Daha sonra yüzümüzü yıkamak için avucumuza su alırız ve saç bitiminden çene altına kadar üç defa yıkarız.

Öncelikle sağ kolumuzu dirseklerimize kadar üç defa yıkarız.

Sol kolumuzu da aynı şekilde dirseklerimize kadar üç defa yıkarız. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlanmasıdır

İki elimizi de ıslatıp serce parmağımızla kulaklarımızın içine mest ederiz. Kulaklarımızın arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Sonra işaret, orta ve yüzük parmaklarımızı dışını kullanarak boynumuzu mesh ederiz.

İlk olarak sağ ayağımızı parmaklarımızdan başlayarak topuk kemiği ile üç kez yıkarız. Sonra sol ayağımızın da parmaklarımızdan başlayıp topuk kemiği ile beraber üç kez yıkarız. Ayaklarımızı yıkarken dikkatli bir şekilde parmak aralarını yıkamalıyız.

Abdesti Bozan Durumlar Nedir?