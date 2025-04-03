ABD'nin Demokrat Partili Senatörü Chris Murphy, ABD Başkanı Donal Trump üzerinden Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialar ortaya attı.

ABD'de geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'a kaybeden Demokrat Parti'de, Connecticut Senatörü Chris Murphy, Trump üzerinden Türkiye'ye saldırdı. Murphy, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken ifadelere imza attı.

Demokrat Senatör Murphy, Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'le olan görüşlerini ifade ederek, "Trump, Vladimir Putin'i ne kadar sevdiğinden bahsediyor ve demokrasilerden ne kadar nefret ettiğinden bahsediyor. Bence Trump temel bir karar aldı: Diktatörlerle ittifak kurmak veya ülkelerini diktatörlüklere dönüştüren demokratik liderlerle ittifak kurmak. Çünkü bunu yaparak otokrasiyi ve kleptokrasiyi normalleştiriyor, demokrasiden ise uzaklaşıyor." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN HAPSE ATILMASI TRUMP TARAFINDAN ONAYLANDI"

"Henüz Türkiye hakkında konuşmadık." ifadelerini kullanan Senatör Murphy, ortaya attığı mesnetsiz iddialarla adeta saçmaladı.

Murphy, "Bildiğiniz üzere görüyoruz ki, Türkiye'de son birkaç haftada muhalefete karşı büyük bir baskı var. Türkiye demokratik normlardan hızla tamamen uzaklaşıyor. Muhalefet liderini (Ekrem İmamoğlu) hapse atma kararının Donald Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinden sonra yapılması tesadüf değil. Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı." dedi.