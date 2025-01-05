Kaza, Cumartesi akşam saatlerinde Alibeyköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Emirhan Aramış’ın kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru Hasan Eker ise hafif yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla acı haberi duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun

Acımız büyük. Çok üzgünüm.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timimizden Polis Memurumuz Emirhan Aramış ve Polis Memurumuz Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralanmıştır.

Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."