Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Mardin’de dâhil edildi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde 7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’e yer verilmemesi, Mardin’deki STK’ların ve turizm şirketlerinin tepkisine yol açmıştı.

BAKAN ERSOY AÇIKLADI: MARDİN’DE DAHİL EDİLDİ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Kültür Yolu Festivali" basın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yapmış olduğumuz hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2025 Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılkı rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde yer alacak” dedi.

ADAK” MARDİN DÜNYA ŞEHRİ OLACAK Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Mardin’de dâhil edilmesinin 7 bin yıllık tarihi Mardin’e değer katacağını belirten Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mardin’in 2025 yılında Kültür Yolu festivaline dahil edilmesi açıklamaları Mardin’deki turizm sektörü ve esnaf tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

30 medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in, tarih boyunca 7 din ve 7 dilin mensuplarını, asırlardır aynı çatı altında bir arada yaşadığını ifade eden Adak,” Bu kültürleri ve değerleri tüm dünyaya tanıtmak için bu festivaller Mardin için önem arz ediyor. Mardin dünya kenti yolunda önemli adımlar atıyor. Babiller, Asurlar, Hititler, Urartular, Persler, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Artukoğulları ve Osmanlılar dönemlerinde hep yerleşim merkezi olan Mardin, renkli bir kültürel yapıya sahiptir. Farklı 7 din, 7 ırkın bulunduğu; 7 dilin konuşulduğu binlerce yıllık bir medeniyet merkezini, kültürler mozaiğini anlatmak tarihçilerimize düşüyor. Venedik ve Kudüs'ten sonra tamamı SİT olan dünyadaki üç şehirden biri olan Mardin, günden güne daha çok kişi tarafından keşfediliyor. Bu konuda Artuklu Üniversitemizinde çok değerli çalışmaları mevcut. Tepede bir kale, eteklerde sarı taşlarla ilmek ilmek işlenmiş sanat harikaları ve aşağıda uçsuz bucaksız bereketli ovaya sahibiz" dedi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ MARDİN’E DEĞER KATACAK Mardin’in Kültür Yolu Festivaline dahil edilmesi turizm şehri değer katacağını vurgulayan Adak,” Turizmden sanayiye, tarımdan kültürel zenginliğe kadar Mardin'i dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için projeleri adım adım hayata geçiştireceğiz. Öncelikle kentin turizmini canlandırmak için rehabilitasyon projelere ağırlık vermektir. Mardin, doğal ve tarihi değerleri açısından turizm potansiyeli yüksek bir şehir. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından kentsel sit alanı olarak belirlenen Mardin'in turizm altyapısı, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlandı. Mardin’i Dünya kültür başkenti yapmak için hep birlikte mücadele etmek gerekir. Mardin Milletvekili olarak memleketimiz ve vatandaşlarımız için çalışmalarımıza hemşerilerimizin de katkıları, tavsiye ve önerileri ile gayret gösteriyoruz. Mardin’e hayırlı olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.