

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Zorlu bir maç olacağını bekliyorduk. Öncelikle teknik heyetimi, oyuncular kardeşlerimi, taraftarlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Güzel bir maç oldu. Hakemi de tebrik etmek istiyorum. Yeri geldi mi hep eleştiriyoruz. Gerçekten bugün çok güzel adaletli yönetim sergileyen, Türk futboluna yakışacak hakem olduğuna inandığım, hiçte tanımam. Onları da tebrik ediyorum. Çünkü geçen hafta Buca maçında bizim yediğimiz 1. golümüzde 2.golümüzde net ofsayttı. Bunları bildirmiştik. Verilmeyen kırmızı kartlar, yüzde yüz karşı karşıya kesilen pozisyonlar. Bunlara üzülüyoruz. Bunlar futbolun içerisinde var diyoruz ama böyle hakemler olduğu içinde onları tebrik ediyorum. Takımımız 4 haftadan beri yenilmiyor. 2 galibiyet 2 beraberlik oldu. Yenilmemeyi de yavaş yavaş öğreniyoruz. Salı günü Sakarya ile kupa maçımız var. Oraya tur atlamak için gideceğiz. İnşallah hedefimiz gruplara kalmak. Sakarya maçını geçersek 1 tur daha oynayacağız. Hem de kulübümüze bir gelir sağlıyor. Ondan sonrada ligi bay geçeceğiz. Daha sonrada Erbaa maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah Erbaa maçından da güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum.”

Kaynak: BÜLTEN