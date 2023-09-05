Son adet döngünüz ne zaman başladığını veya ne kadar sürdüğünü biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, dikkat etmeye başlamanın tam zamanı olabilir.

Adet döngülerinizi kontrol etmek dönem kaybı veya beklenmeyen adet kanamaları gibi önemli değişiklikleri tanımlama, yumurtlama süresi ve sizin için neyin normal olduğunu anlamınıza yardımcı olabilir. Adet döngülerinde olan düzensizlikler genellikle ciddi değildir, bazen sağlık problemlerinin bir işareti olabilmektedir.

Adet döngüsü nedir ?

Adet döngüsü aylık bir düzende kadının vücudunda olası bir hamilelik için yapılan hazırlıktır. Her ay, yumurtalıkların bir tanesi bir yumurta bırakır, bu işleme ovulasyon adı verilmektedir. Aynı zamanda, hormonal değişiklikler hamilelik için uterusu (rahmi) hazırlamaktadır. Ovulasyon gerçekleşir ve yumurta döllenmezse, rahmin astarı vajina yoluyla tutulur. Bu bir adet dönemidir.

Normal olan nedir?

Menstural döngü, bir periyodun birinci gününden diğerinin birinci gününe kadar olan sayı her kadın için aynı değildir. Adet kanamaları her 21 ile 35 gün arasında meydana gelebilmektedir ve iki ile yedi gün arasında devam etmektedir. İlk birkaç yıl için adet döngüsü başladıktan sonra, uzun döngüler yagındır. Ancak, adet döngüleri kısa olmaya eğilimlidir ve yaşınız ilerledikçe daha düzenli hale gelmeye başlamaktadır.

Adet döngünüz düzenli olabilmektedir (her ay aynı uzunlukta) veya biraz düzensiz, ve döneminiz hafif veya ağır, ağrılı veya ğrısız, uzun veya kısa olabilir ve bu halen normal olarak düşünülektedir. Geniş bir aralık içinde, sizin için normal olan neyse "normal" odur.

Unutmayın ki genişletilmiş - döngü doğum kontrol hapları gibi doğum kontrollerinin bazı tiplerinin kullanımı adet döngüleriniz değişikliklere neden olacaktır. Sağlık uzmanınız ile neler beklenebileceği ile ilgili iletişime geçin.

Adet döngülerimi nasıl izleyebilirim?

Sizin için normal olanı bulabilmek için, bir takvim üzerinde veya akıllık telefonunuzdaki bir uygulama ile adet döngülerinizin kaydını tutmaya başlayın. Adet dönemlerinizin düzenliliğini tanımlamak için birkaç ay için her ay başlangıç tarihini izleyerek başlayın.

Dönemler ile ilgili endişeleriniz varsa, takip eden her hafta boyunca aşağıdaki belirtilen maddeleride kaydedin :

Bitiş tarihi. Adet dönemleriniz genellikle ne kadar sürer? Normalden uzun mu veya kısa mı?

Adet dönemleriniz genellikle ne kadar sürer? Normalden uzun mu veya kısa mı? Akış. Adet döngünüzün ağırlılığını kaydedin. Normalden daha az mı yoksa ağır mıdır? Ne kadar sıklıkla yeni bir hijyenik korumaya ihtiyacınız olmaktadır ?

Adet döngünüzün ağırlılığını kaydedin. Normalden daha az mı yoksa ağır mıdır? Ne kadar sıklıkla yeni bir hijyenik korumaya ihtiyacınız olmaktadır ? Anormal kanama. Periyodlar arasında kanama olur mu?

Periyodlar arasında kanama olur mu? Ağrı. Adet döneminiz ile ilgili herhangi bir ağrıyı açıklayın. Ağrı normalden daha mı kötü?

Adet döneminiz ile ilgili herhangi bir ağrıyı açıklayın. Ağrı normalden daha mı kötü? Diğer değişiklikler. Ruh halinizde veya davranışlarınızda herhangi bir deneyiminiz oldu mu? Adet döneminde değişiklik zamanında herhangi yeni birşey meydana geldi mi?

Adet dönemlerindeki değişikliklere ne neden olmaktadır?

Adet döngüsü düzensizliklerinin birçok nedeni olabilmektedir, bu nedenler :

Hamilelik veya emzirme. Geciken veya atlanan bir dönem hamileliğin erken bir işareti olabilir. Emzirme genellikle hamilelik sonrası adetin dönüşünde gecikme yapar.

Geciken veya atlanan bir dönem hamileliğin erken bir işareti olabilir. Emzirme genellikle hamilelik sonrası adetin dönüşünde gecikme yapar. Yeme bozuklukları, aşırı kilo kaybı veya aşırı egzersiz yapmak. Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, aşırı kilo kaybı ve artan fiziksel aktiviteler adet döngülerinde problemlere yol açabilmektedir.

Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, aşırı kilo kaybı ve artan fiziksel aktiviteler adet döngülerinde problemlere yol açabilmektedir. Polikistik over sendromu (PCOS). Bu yaygın hormonal bozukluk yumurtalıkta küçük kistlerin oluşumuna ve düzensiz adet dönemlerine neden olmaktadır.

Bu yaygın hormonal bozukluk yumurtalıkta küçük kistlerin oluşumuna ve düzensiz adet dönemlerine neden olmaktadır. Prematür ovaryan yetmezliği. Prematür ovaryan yetmezliği 40 yaş öncesi normal ovaryan işlevinin kaybını ima etmektedir. Prematür ovaryan yetmezliği olan kadınlarda (birincil overyan yetmezliği olarak da bilinmektedir) yıllarca düzensiz veya nadir adet döngüleri olabilmektedir.

Prematür ovaryan yetmezliği 40 yaş öncesi normal ovaryan işlevinin kaybını ima etmektedir. Prematür ovaryan yetmezliği olan kadınlarda (birincil overyan yetmezliği olarak da bilinmektedir) yıllarca düzensiz veya nadir adet döngüleri olabilmektedir. Pelvik inflamatuar hastalık (PID). Üreme organlarının bu enfeksiyonu düzensiz adet kanamalarına neden olabilmektedir.

Üreme organlarının bu enfeksiyonu düzensiz adet kanamalarına neden olabilmektedir. Rahim urları. Rahim urları rahimde kanser olmayan büyüyen yapılardır. Bunlar ağrı adet döngülerine ve adet döngüleri arasında kanamalara neden olabilmektedir.

Adet dönemlerindeki düzensizlikler için neler yapabilirim?

Bazı kadınlar için, doğum kontrol haplarının kullanımı adet döngülerinin düzenlenmesine yardımcı olabilmektedir. Ancak, bazı adet döngü düzensizlikleri önlenememektedir.

Düzenli pelvik testleri üreme organlarını etkileyen problemleri mümkün olduğunca çabuk bir şekilde tanımlamak için yardımcı olabilmektedir.

Buna ek olarak, aşağıdaki durumlar varsa sağlık uzmanınıza danışın :

Adet dönemleriniz aniden 90 günden daha fazla gün için durduysa ve hamile değilseniz

Adet dönemleriniz düzenli olmadan sonra değişken bir hale geldiyse

Yedi günden fazla kanamalarınız oluyorsa

Kanamalarınız normalden daha ağır oluyorsa veya bir ped veya tampon her saat veya iki saatte bir sırılsıklam oluyorsa

Adet dönemleriniz 21 günden az veya 35 günden fazla bir sürede tekrarlıyorsa

İki dönem içerisinde kanamalar meydana geliyorsa

Dönem sırasında ciddi kanamalar meydana geliyorsa

Tampon kullanımından sonra aniden ateşiniz çıkıyorsa ve hastalanıyorsanız

Unutmayın ki, adet döngülerinizi izlemek sizin için nelerin normal olduğunu ve nelerin normal olmadığını bulmanıza yardımcı olmaktadır. Adet döngüleriniz ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınız ile iletişime geçiniz.