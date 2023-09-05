Bu sabah, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Sütaş Timsah Park'ın zeminini titizlikle incelemek üzere stada geldi. Yapılan kapsamlı incelemenin sonucunda, Bursaspor'un stadyumunda maçların oynanmasına onay verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'un 3. lig haftasında kendi sahasında Ankaraspor ile karşılaşacağı maçın Sütaş Timsah Park'ta oynanmasına onay verdi.

Başlangıçta, zeminin uygun olmaması nedeniyle Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçını Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynamak zorunda kalmıştı. Ancak yapılan bu son inceleme sonucunda, stadyumun zemininin maçlara uygun olduğu kesinlik kazandı.

Pazar günü gerçekleşecek olan Ankaraspor karşılaşması, Bursaspor'un uzun bir aradan sonra taraftarıyla buluşacağı özel bir anı işaret ediyor. Tam 6 ay ve 7 maçlık bir aradan sonra, Bursaspor taraftarları nihayet Sütaş Timsah Park'ta takımlarını tribünden destekleyecekler. Maç, pazar günü saat 16.30'da başlayacak ve taraftarlar büyük bir heyecanla bu özel anı bekliyor.