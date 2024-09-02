Türkiye genelinde olduğu gibi Kırklareli’nde de Adli Yıl açılışı için tören düzenlendi.

Adliye binasında düzenlenen törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Turgay Hınız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başsavcı Enver Eroğlu konuşma yaptı. Eroğlu, konuşmasında görev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.