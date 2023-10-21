Bursa'nın gece asayişini sağlayan Gece Kartalları ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları, 39 suç kaydı bulunan A.A.'yı yakaladı. Operasyon sonucunda, zanlı üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu ve şahıs adli makamlara teslim edildi.

Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonda, A.A. şüpheli olarak değerlendirildi ve üzerinde arama yapıldı. Bekçilerin gerçekleştirdiği bu aramada, A.A.'nın üzerinde 3 ayrı paket halinde toplam 58.5 gram metamfetamin, 8.7 gram esrar, 1 adet silah ve 1 adet kama bulundu. Ayrıca, zanlının resmi belgede sahtecilik yaptığı da yapılan kontroller sonucunda tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından resmi makamlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor.