Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu.ANKARA (İGFA) - Dost ve kardeş ülke Libya’ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdıklarını duyurdu.

Türkiye Libya'nın yanında... Türkiye Libya'nın yanında...

Bakanlık, Hava Kuvvetleri'ne ait üçüncü uçakla AFAD ekiplerini Libya’ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan yaptığı sevkiyata ilişkin görüntüleri de paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1701529058041835809