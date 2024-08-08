Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dünya çapındaki en istikrarlı yarışı olarak bilinen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde dünyanın en iyi alt yapı pisti ödülüne sahip Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelen başarılı ve yetenekli motokros yarışçılarının katılacağı şampiyonada Şevval Sam, Sefo, Sıla, Madrigal, Ceylan Ertem gibi birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da bu yıl 7'ncisi düzenlecek olan ülkemizin en büyük spor etkinliği DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI (MXGP), dünyanın en yetenekli ve başarılı motokros yarışçılarını bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan şampiyona; ülkemizin spor alanındaki başarılarının taçlanmasında ve sosyal kültürel tanıtımında büyük önem taşıyor. F1'den sonra en çok izlenen yarışlardan biri olan motokros şampiyonasının lansman toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı.

Organizasyonun Türkiye’nin tanıtımına büyük katkıda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, “Türkiye’yi ve Afyonkarahisar’ımızın adının bir adım daha öne çıkması için 2018’den beri gerçekleştirdiğimiz dünya motokros şampiyonası’nın tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Dünyada her üç kişiden birinin izlediği yarış ile rekorların festivalinde bir araya geliyoruz. Bu yıl 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. dedi. Akülke, ‘’Organizasyonun 2019 yılında 5000 kişiyle başladığını ve katılımcı sayısını önemli ölçüde artırarak, her yıl bölge ekonomisine de büyük katkılar sağladığını” Herkesi büyük buluşmaya bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

SPORUN, GASTRONOMİNİN VE KÜLTÜRÜN KALBİ AFYONKARAHİSAR'DA ATACAK

NG Hotels Afyon’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’da yedinci kez yapılmasının gururlandırdığını belirterek;

“25’ten fazla takım, 150’den fazla yarışçı ve binlerce seyirciyle bu yıl Türkiye, bu etkinlikte yine en büyük spor organizasyonlarından biri olmaya aday. Gastronomiyle birlikte yanında kültür, tarih ve inanç turizmi ile birlikte spor turizminin de başkenti olarak gelenleri şehrimiz büyülüyor. Şehrimiz dünyanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. En iyi padok, altyapı ve tanıtım ödüllerinin yanında yeni ödüller ekleyeceğiz. Ülkemize ve şehrimize her açıdan büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Bu anlamda, Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’ın dünyaya açılan kapısı oluyor. Bu organizasyon vesilesiyle şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız.” dedi.

SANAT VE SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Afyonkarahisar kurtuluşun şehri gastronomi en şehri medeniyetlerin buluştuğu yolların kesiştiği Anadolu’nun kilitli bir şehir şehrimize spor ve kültürün merkezi yapmak için var gücümüzle çalıştıklarını söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, “MXGP, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde Türkiye’nin dünya çapında daha çok tanınmasına ve turizm potansiyelinin artmasına da büyük katkı sağlayacak. Sporun ve sanatın birleştirici gücü şehrimizi geliştirecektir. Organizasyonun gerçekleşmesinde büyük katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kültürel ve sportif etkinliklerle Afyonkarahisar’ın kalkınmasını desteklemenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, ‘‘Afyonkarahisar’ın önemli etkinliklerinden biri olan MXGP kapsamında düzenlenecek ve 5 gün boyunca devam edecek motofest etkinliğine NG Afyon olarak sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu büyük organizasyonun bir parçası olarak şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur.’’ dedi.

NG AFYON MOTOFEST’TE 5 GÜNDE 7 KONSER, HEDEF 500.000 İZLEYİCİ

Türkiye’nin 2024’deki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan NG Afyon MotoFest, bu yıl 4 Eylül’de kapılarını açacak. 8 Eylül 2024’e kadar devam edecek festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak.

Beş gün boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

4 Eylül 2024 Çarşamba: Sena Şener – Ceylan Ertem

5 Eylül 2024 Perşembe: Şevval Sam

6 Eylül 2024 Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül 2024 Cumartesi: Sefo

8 Eylül 2024 Pazar: Sıla