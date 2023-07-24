Ağaç-İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Çoban yaptığı açıklamada, “Starwod Orman Ürünleri, Ağaç İş Sendikası arasında imzalanan 16. dönem toplu iş sözleşmesi için başta Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız’a ve yönetim kuruluna, içeride alın teriyle çalışıp sendikamıza her zaman destek olan çalışanlarımıza Ağaç-İş Sendikası yönetimi adına teşekkür ederiz” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada yapan Ağaç-İş Sendikası Genel Sekreteri Ergin Çoban şu ifadeleri kullandı;

“Starwod Orman Ürünleri, Ağaç İş Sendikası arasında imzalanan 16. dönem toplu iş sözleşmesi için başta Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız’a ve yönetim kuruluna, içeride alın teriyle çalışıp sendikamıza her zaman destek olan çalışanlarımıza Ağaç-İş Sendikası yönetimi adına teşekkür ederiz. Bu zorlu dönem de çalışanlarımızın her zaman yanında olan sendikamız gerek imzalanan gün ücreti zamlarıyla gerekse sosyal haklarla emekçi arkadaşlarımızın daha refah bir seviyede yaşayabilmeleri için mücadele etmektedir. İnegöl’de de mobilya, ağaç ve kağıt sektöründe çalışan emekçi arkadaşlarımızın da daha yüksek gün ücretleri ve sosyal haklardan faydalanabilmeleri için sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.”