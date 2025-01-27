Kampa, İnegöl'deki okul başkanlarının yanı sıra Bursa, Adana, Bayburt, Hatay, Antalya ve Bolu illerinden de yoğun katılım sağlandı.

Eğitim programında, okul başkanlarının nasıl çalışması gerektiği ve teşkilatın çalışma esasları detaylı bir şekilde ele alındı. Liseler Komisyonu Genel Başkanı Nurullah Güngör, kamp süresince okul başkanlarına hitap ederek, şu sözleri söyledi:

"Türkiye'nin dört bir tarafından AGD Genel Merkezimizde okul başkanları eğitim kampımıza katılım sağlayan kıymetli okul başkanlarım sizler Fatih Sultan Mehmetlerin, Alparslanların, Seyit Onbaşıların ve Erbakan Hocamızın azim ve gayretiyle sıralarınızdan sınıflarınıza kadar okulunuzda bulunan tüm kardeşlerimize ulaşıp ilahi bir emir olarak iyiliği emredip kötülükten men etmek için çalışanlarsınız. Sizler bugünün fetih nesli yarının fatihlerisiniz. Bütün insanlığın saadeti için bütün gücümüzle bir yıldızın izinde sizlerle zafere erişeceğimiz günlerin heyecanını çok yakından hissediyoruz"