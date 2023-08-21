“Ağrı dağının tapusu bende” diyerek Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken 32 köyün sahibi toprak ağası Ahmet Ağrılı, 2 milyar dolar fiyat biçtiği dağa henüz alıcı bulamadı. Dağdan Afrodit lakaplı sanatçı Banu Alkan, Emine Kalkancı lakaplı Fadime Şahin ve Nurseli İdiz’e yer verdiğini anlatan toprak ağası, gelip henüz bir çivi bile çakmadıklarını ancak sözünün arkasında olduğunu vurguluyor.

36 yıl önce koyun sürülerini satarak Ağrı Dağını satın aldığını, tapusunun da elinde olduğunu iddia eden 56 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Ağrılı, yıllar sonra yeniden Türkiye gündemine oturdu. Adına birçok efsanenin yazılıp çizildiği, hatta Nuh’un Gemisinin bu dağda olduğu iddialarının hala dile getirildiği Ağrı Dağının resmi tapusunun ortaya çıkması ülkede oldukça ses getirmişti.

Çobanlık yaptığı dönemde Ağrı Dağını dönemin eski Sağlık Bakanı Yaşar Elmas'ın babasından Sabri Ceylan’ın satın aldığını iddia eden Ağrılı, kendisinin de Ceylan'dan bugünkü değeri ile 14 kilo altın karşılığı satın aldığını öne sürerek Türkiye Cumhuriyeti resmi tapusunu göstermişti.

Tapulu yerinde zamanla kiraz, kestane ve değişik ağaç türlerinden 10 bin ağaç diktiğini dile getiren Ahmet Ağrılı, dağın turizme açılması noktasında uzun yıllar milletvekillerine baskı yaptığını ancak sonuç alamadığını dile getirmişti.

İş adamı İhsan Kalkavan ile dağın satışı konusunda görüşme yaptığını da iddia eden toprak ağası, “Dağa yatırım noktasında çok mücadele ettim. Ama hiçbir sonuç alamadım. Bu nedenle çok kızgınım ve dağı satma kararı aldım. 1-2 milyar arasında bir fiyata alıcı bulursam satacağım” demişti.

Ahmet Ağrılı’nın bu sözleri yıllar sonra yeniden gündem oldu. Elden ele, dilden dile dolaşan bu sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ahmet Ağrılı dağı elden çıkaramadı.

ÖYLE İSİMLERE YER VERMİŞ Kİ!

Her fırsatta Ağrı Dağının kendisine ait olduğunu öne süren Ahmet Ağrılı, dağda Afrodit namıyla bilinen sinema sanatçısı Banu Alkan ve sanatçı Nurseli İdiz’inde yeri olduğunu söyledi. Banu Alkan’ın ev yapmak için İstanbul'da yer bulamaması üzerine dağdan yer sözü verdiğini anlatan Ağrılı, ayrıca 28 Şubat süresince dönemim Başbakanı Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın askeri darbeyle indirilmesinde önemli rol üstlenen Emine Kalkancı lakaplı Fadime Şahin’e dağdan yer verdiğini söylemesi de dikkat çekmişti.

Yıllar geçmesine rağmen Ağrı dağını satamayan Ahmet Ağrılı’nın son günlerde yeniden gündeme gelen Ağrı dağı videolarının ardından nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.