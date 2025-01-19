Bunun üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Eş Başkan Ahmet Türk, dönemin Genel Sekreter Vekili Mustafa Yıldız ve Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Üzmez hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, 2022 yılında Ahmet Türk, Yıldız ve Üzmez hakkında bu suçlamayla bir iddianame hazırladı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Ahmet Türk, 2019 yılında “gazi ve şehit yakınlarını işten çıkardığı” iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından müştekiler, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne herhangi bir itirazda bulunmadı. Bu itiraz sürecinin tamamlanmamasıyla birlikte mahkemenin beraat kararı kesinleşmiş oldu.