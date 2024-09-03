Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın ölümüne dair acı bir detay ise kızı Anjelik’in ısrarlarına rağmen hastaneye gitmemiş olması.

Ahu Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer etmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında bir trafik kazası geçiren Tuğba, 8 saat süren bir operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ancak bu süreci tam anlamıyla atlatamayan sanatçıyı kızı Anjelik yakından takip ediyordu.

Gazeteci Hakan Solaker, Ahu Tuğba’nın ölümüne ilişkin acı verici bir detayı paylaştı. Solaker, Tuğba'nın rahatsızlandığında evde kızı Anjelik’in bulunduğunu ve durumun polise kızı tarafından bildirildiğini belirtti: "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş."

Sanatçı Nuri Alço ise Ahu Tuğba’nın vefatına dair şu bilgileri paylaştı: "İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz. Konsolosluklarla irtibata geçiyoruz. Daha dün kendisiyle konuştum, nefes almakta zorlanıyordu. Astımı vardı. Vefatından bir gün önce kızı Anjelik annesini zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip gitmemiş. Kızı sabah annesini yatakta hayatını kaybetmiş olarak bulmuş."

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleriyle iletişime geçildiğini açıkladı