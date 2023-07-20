Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 oranındaki zamla artırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, ailelerin çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamalarını sağlamak amacıyla ödenen SED miktarının 2023 Temmuz ayı itibarıyla memur maaş artışı ve enflasyon oranı dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gözden geçirilen Sosyal ve Ekonomik Destek programının, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik temel ihtiyaçları ve eğitim giderlerini karşılamayı hedeflediğini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda aile bütünlüğünün korunmasının ve çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde büyütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık" dedi.

SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165.201 çocuğun masraflarının karşılandığını açıklayan Bakan Göktaş, ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini desteklediklerini belirtti. Amaçlarının ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmalarını önlemek olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların aileleriyle birlikte geleceğe hazırlanmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Göktaş, Temmuz ayı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 584.118.187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını vurgulayarak, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerine destek olmak için çabaladıklarını kaydetti.