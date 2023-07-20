Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde dikkat edilmesi gereken yollar ve çalışma alanları açıklandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönünde sağ şeridi trafiğe kapatıldı, İzmir yönünde ise banketle kapatma uygulanacak.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı'ndan otoyoldan çıkış kollarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerindeki çalışmalar esnasında Ankara ve İstanbul istikametlerinde otoyoldan gişeler yönüne çıkışlar kapatılacak.

Gelibolu-Eceabat yolunun 47-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 15-16. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun Kırşehir istikameti sol şeridinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yollarının yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolu, 22-25. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 51-52. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 48-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Sürücülerin güzergahlarında belirtilen saatlere ve uyarılara dikkat etmeleri, trafik güvenliği açısından önem taşımaktadır.