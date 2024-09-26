Bakanlık, olayın ardından ilgili bakım merkezindeki iki personelin iş sözleşmesinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul'daki özel bir bakım evinde gerçekleşen olay sonrası İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği ve merkeze giderek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca, kötü muamelede bulunduğu iddia edilen personellerin görevine son verildiği ve olayın soruşturulması amacıyla merkeze müfettiş gönderildiği kaydedildi. Bakanlık, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ve ihmali olanların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ