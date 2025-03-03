

Olay, saat 13.22 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını s*lahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs *ntihar etti. Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA