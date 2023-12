Geçtiğimiz hafta Karaman deplasmanında iyi mücadele etmesine rağmen rakibine tek golle boyun eğen temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü evinde ağırladığı 4. sıradaki 30 puanlı Isparta’yı eksik kadrosuna rağmen tribünlerin müthiş desteği ve iyi mücadele sonucunda yenerek bu zor maçtan 3 altın puan çıkararak hala play-off’ta ısrarcı olduğunu gösterdi. Hafta içerisinde açıklanan 9 sakat oyuncusundan 3 tanesini maça yetiştirerek müdafaada Mete ve Orhan, orta sahada da Furkan’ı kadroya alınca bu moral ve motivasyonla zorlu rakibini yenmeyi başardı. Bu zorlu maçtan çıkardığı 3 altın puanla deplasman fobisini yenebileceğini, daha doğrusu yenmesi gerektiğini gösterdi. Bu çok güzel galibiyetin ardından Kulüp Başkanı Osman Sevim’in sosyal medyada sürpriz olağanüstü kongre kararı açıklaması ve bu kararın gerekçesi bu galibiyeti gölgede bıraktı. Bu kararın gerekçesi açıklanmış olsa da daha geniş ve doyurucu açıklamanın olağanüstü kongrede yapılır. Başkanın bu açıklamasında sunduğu gerekçe İnegölspor adına üzüntü verici daha doğrusu İnegölspor’umuzun geleceği açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bu gerekçe umarım camiamızın kuruluşundan bu güne kadar görev yapmış değerli büyüklerimiz tarafından doğru algılanarak değerlendirilir.

Rakip Ispartaspor her şeyden önce bir vilayet takımı. Geçtiğimiz sezon son maçta kümede kalmayı başarmış çok zor günler yaşamış bir takım. Bu zor günlerden gerekli dersleri çıkararak bu sezon biraz daha iyi kadro kurarak geride bıraktığımız 16 maçta beraberliği olmayan ya yenmiş yada yenilmiş ve 30 puanla play-off sınırı içerisinde yer alan bir takım. Bu maçtan puan veya puanlar hedeflemiş olarak geldiler ve bu doğrultuda bir taktikle oynayarak galibiyeti daha çok isteyen taraf oldular. Ancak ilk yarıda Mehmet’in bir golü ile öne geçmelerine rağmen bu skoru koruyamayıp ardından yedikleri 3 golle evlerine eli boş döndüler. Bu maça 3 otobüs taraftarı da gelmesine rağmen İnegöl tribünlerinin olağanüstü desteği ve baskısı altında kayboldular. Hakem kararlarına çok itiraz ettiler. Gördükleri kartlara büyük tepki gösterdiler. Ancak bunların hiç faydası olmadı.

İnegölspor’a gelince teknik heyetimiz maça kalede Bekir, geride Yusuf-Kadir ve sakatlıktan dönen Mete ve Orhan, orta sahada Eren Emre-Yusuf Kocatürk- Emre Toptan, ileride Okan-Serhat-Ethem tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Ethem’in yerine sakatlıktan dönen Furkan, Okan’ın yerine Nurettin ve Emre Toptan’ın yerine Erkan Arda’yı oyuna aldı. Teknik Direktörümüz Bahattin Güneş ve 1 yardımcı ve idari menajer cezalı oldukları için sahaya giremediler. Sahanın içerisinde takımımızı yardımcı hocalar idare etti. Maça çok istekli başlayan temsilcimiz maç denk giderken kalesinde gördükleri bir müdafaa hatası golle geriye düşünce bu gole uzun süredir sakat olan ve bu maçta geriye dönen stoper Mete’nin takıma büyük katkısı yanında attığı beraberlik golü ile iyi bir dönüş sinyali verdi. İkinci yarıda büyük bir özgüvenle devam eden ekibimiz, maçın son yarım saatinde önce Emre Toptan ve ardından Erkan Arda ile bulduğu 2 golle tribünleri ayağa kaldırdı. Bu iki gol tüm teknik heyet, oyuncularımız ve tribünleri galibiyet coşkusuna ortak etti. Kalede Bekir iyi bir maç çıkardı, 2-3 tane mutlak gol kurtardı. Takım kaptanı olarak kurtardığı bu mutlak pozisyonlarla takımımızı ateşledi. Geride Yusuf-Kadir-Mete ve Orhan büyük bir uyum ve motivasyonla iyi bir maç çıkardılar. Mete’nin ve Bahattin Güneş’le kaptığı formayı Orhan bence sahanın yıldızıydı. İnanılmaz güzel katkılar yaptı. Orta alanda Eren Emre ve Yusuf Kocatürk genç yaşlarına rağmen çok gayretli ve iyi oynadılar. Bu iki gencimizi kutluyor, bu gayretlerinin devamını diliyorum. Sol kanatta Emre Toptan, Murat Yoldaş’ın gitmesinden sonra kaybettiği formayı sol bekte değil de sol kanatta kaptı ve attığı hayati golle takımımızı galibiyete taşıdı. Emre Toptan takımımız için gerekli devre arasında daha çok forma şansı bulmak için gitmek isteyebilir. Bu oyuncunun kalması gerekiyor. Sol kanat için büyük ve tecrübeli bir alternatif olur. İleride tecrübeli Okan her zaman olduğu gibi sağdan getirdiği topları yine kalecinin üzerine veya dışarıya attı. Bir tanesini Serhat’a alda at dercesine kesti. Ancak bu oyuncu bunu 1 metreden gole çeviremedi. M.Batuhan ve Uğur Mustafa’nın sakat olması nedeniyle boşta kalan 9 numara Genç Ethem’e verildi. Ancak bu gencimizin mevki burası olmadığı ve boyu kısa olması nedeniyle rakibin uzun stoperi altında ezildi. Birde goller kaçırınca oyundan iyice koptu. Biraz erken çıkarılsaydı daha iyi olurdu. Yerine giren Furkan orta alanda ve ileride takımımızı ateşledi nitekim bu değişiklikten sonra 2 gol bulduk. Serhat Baştan’a gelince bu tecrübeli oyuncu büyük umutlarla alındı. Ancak verilen şanslarını hiç iyi kullanamadı. Hele hele bu maçta Bahattin hocanın ona 95 dakika nasıl dayandığını anlayamadık. Kaçırdığı 4-5 tane net gol pozisyonu ve inanılmaz yanlış asistleri ile saç baş yoldurdu. Üçe bir gole gole gidiyoruz, kafasını kaldırsa sağ tarafında Okan bom boş ona vermiyor sol kanattaki markaj altındaki Emre’ye veriyor ve yüzde yüz bir golü çimlere gömdü. Bunun gibi notlarıma aldığım en az 4-5 pozisyon var. Serhat sakatlıklar nedeniyle yakaladığı bu şanslarını çok daha iyi ve akıllı kullanmalıdır. Emre Toptan’ın yerine giren genç Erkan Arda, Eren Emre ile birlikte her gün daha iyi oynamaya çalışıyorlar. Attığı gol hem kendisi hem de takımımız için moral oldu.

Sonuç olarak İnegölspor beklenmeyen Derince ve Karaman mağlubiyetlerinin ardından Play-off içerisindeki iddialı Ispartaspor’u geriden gelerek net bir skorla yenmeyi başardı. Bu maç üç ihtimalli bir maçtı. Ispartaspor’da maçı kazanacak pozisyonlar buldu, ancak değerlendiremedi. Temsilcimiz çok değerli bir 3 puan aldı. Bu galibiyeti kazanan başta teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve müthiş taraftarlarımızı kutluyor, temsilcimizden önümüzdeki hafta grubumuzun düşme potasında 1 maç eksiği ile 12 puanla 18’nci sırasındaki Arnavutköy deplasmanından puan veya puanlar almasını bekliyoruz. Isparta galibiyetinin ardından Kulüp başkanımız Osman Sevim’in olağanüstü kongre kararı açıklaması zamanlama olarak ne getirir ne götürür bekleyip göreceğiz. Çünkü birkaç gün sonra devre arası ara transferler başlayacak. Hem kongre hem de ara transfer süreci nasıl yönetilecek bekleyip göreceğiz. Bu süreç başlarken İNEGÖLSPOR’UMUZA KAMUOYU ÖNÜNDE VAADEDİLEN MADDİ DESTEKLER GERÇEKLEŞTİRİLMELİ. Aksi halde bu süreç çıkmaza girebilir. İnegölspor İnegöl’de yaşayıp İnegöl’ün ekmeğini yiyen herkesin takımı olmalı. Bu taşın altına herkes elini koymalı. Bu süreçten ancak bu şekilde doğru çıkılabilir. 3 yıllık bir proje ile göreve gelen bu yönetim kurulumuzu yalnız bırakmamalıyız. Bu süreçler hayırlı olur inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Arnavutköy deplasmanında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”