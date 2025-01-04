Gürkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim; "güldüreceğiz, gülümseyin, herşey çok güzel olacak" diye yola çıkan CHP li belediyelerin neler yaptığını hep birlikte izliyoruz! Otoparkları ücretsiz yapacağız demişlerdi, şimdi rekor zamla "U" dönüşü yaptılar!”

İşçi haklarına dair de eleştirilerde bulunan Gürkan, “İşçinin, emekçinin ekmeği ile oynamayız dediler, 1700 kişiyi (Belediye şirketleri dahil) işinden gücünden ettiler. Sosyal yardım dediler kim faydalanmış bilen yok!” ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelerin altyapı ve ulaşım konularında da sınıfta kaldığını vurgulayan Gürkan, “Ulaşım desen fecaat, yolları, alt yapıyı görüyoruz çukur, çamur! Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. İç kavgalar, iş bilmeyen kıyak atamalar! derken... Bursa'mız hak etmediği bir anlayışla yönetilmeye çalışılıyor!” dedi.

Ayrıca CHP’li ilçe belediyelerinin başarısızlıklarına da dikkat çeken Gürkan, bu konuda detaylı açıklamalar yapacağını belirtti.