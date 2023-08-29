Seçim sonrası alınan bir kararla, ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme süresi bir sefere mahsus olmak üzere uzatıldı. Araç sahipleri, ödemelerini 6 Eylül Çarşamba gününe kadar gerçekleştirebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, 7456 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme süresinin, yapılan değerlendirmeler sonucunda 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Ek motorlu taşıtlar vergisi, iki taksitte ödeniyor. İlk taksitin ödeme süresi, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar devam ediyordu. Ancak alınan bu son kararla ödeme tarihi değişikliğe uğradı ve normalde 31 Ağustos olan son ödeme tarihi, 6 Eylül olarak güncellendi. Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Yeni tescil edilecek araçların ek motorlu taşıtlar vergisi ise normal motorlu taşıtlar vergisi tutarıyla birlikte peşin olarak ödenecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeyenler, araçlarının trafikten çekilmesi, hurdaya çıkartılması veya yurt dışına çıkarılması gibi işlemleri gerçekleştiremeyecekler.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

Ancak 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem sonucu zarar gören binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremde ağır hasar alan taşıtlar ve deprem nedeniyle yakınlarını kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacaklar.

KİM NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

Motorlu taşıtlar için getirilen yeni vergi düzenlemeleri kapsamında, araçların silindir hacimine ve yaşına göre belirlenen vergi miktarları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 1300 silindir hacminin altındaki araçlar için ayrı, 1301-1600 cc ve 1601-1800 cc araçlar için farklı, 1801-2000 cc ve 2001-2500 cc araçlar için özel bir vergi skalası uygulanacak. Bununla birlikte, 4001 cc ve üstü araçlar da kendi vergi sınıflarına tabi olacak.

1300 cc'nin altındaki araçlarda, matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş aralığındaki araçlar için vergi miktarı 739,5 TL olarak belirlendi. Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 1165 TL, 4-6 yaş araçlar için 813 TL olarak açıklandı. Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için ise 1272,5 TL ödeme yapılması gerekecek.

1301-1600 cc araçlarda, matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 1-3 yaş araçlar için ödeme miktarı 1846,5 TL, 4-6 yaş araçlar için 1384,5 TL olarak belirlendi. Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 2 bin 33 TL, 4-6 yaş araçlar için 1524,5 TL ödeme yapılması gerekecek. Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 2217 TL, 4-6 yaş araçlar için 1662,5 TL ödenmesi gerekecek.

1601-1800 cc araçlarda, matrahı 285 bin 800 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için ödeme miktarı 3589 TL, 4-6 yaş araçlar için 2806,5 TL olarak belirlendi. Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşan 1-3 yaş araçlar için 3917 TL, 4-6 yaş araçlar için 3060 TL ödenmesi gerekecek.

1801-2000 cc araçlarda, matrahı 285 bin 800 TL olan 1-3 yaş araçlar için ödeme miktarı 4524 TL, 4-6 yaş araçlar için 3484 TL olarak belirlendi. Matrahı 285 bin 800 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 5655,5 TL, 4-6 yaş araçlar için 4752,5 TL ödenmesi gerekecek.

2001-2500 cc araçlarda, matrahı 356 bin 900 TL olan 1-3 yaş araçlar için ödeme miktarı 8483,5 TL, 4-6 yaş araçlar için 6159,5 TL olarak belirlendi. Matrahı 356 bin 900 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 9256 TL, 4-6 yaş araçlar için 6718 TL ödenmesi gerekecek.

4001 cc ve üstü araçlarda, matrahı 1 milyon 357 bin 700 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için ödeme miktarı 46362,5 TL olarak belirlendi. Matrahı 1 milyon 357 bin 700 TL'yi aşan 1-3 yaş araçlar için ise 50576,5 TL ödenmesi gerekecek.