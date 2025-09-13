Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "AK Parti olarak, boş vaatlerin, laf ebeliklerinin, kısır polemiklerin, söylediklerini unutanların değil, söylediğini yapanların, vaatlerini namus bilip yerine getirenlerin ve hayal ettiklerini gerçekleştirenlerin partisiyiz. Biz ‘milletimizle ve milletimiz için siyaset’ yapıyoruz. AK Parti siyaseti, birilerinin yaptığı gibi ülkeyi yabancı odaklara şikayet etme değil, sadece millete yaslanan ve meşruiyeti sadece millette gören bir dava siyasetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuştu. Programda konuşan Özdemir, "İçinden geçtiğimiz sürecin, tüm iç ve dış koşullarının ve bunun bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak her alanda çalışmalarımızı büyük bir arzu ve heyecanla sürdürüyoruz. Bugünkü programımızın eksenini oluşturan ‘teşkilat içi eğitim’ de hiç kuşkusuz bunların en önemlilerinden biridir. Biz de İstanbul teşkilatı olarak her zeminde ve her alanda çalışmalarımızı bu şuur, bu donanım ve bu dikkatle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapmayacağını söylemeyen, söylediğini ise mutlaka yapan bir parti olduk"

Konuşmasının devamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Şuna baştan inanmışız; Bizim milletimize her zaman anlatmamız gereken ve anlatacağımız çok şeyimiz var. Çünkü biz; AK Parti olarak, boş vaatlerin, laf ebeliklerinin, kısır polemiklerin, söylediklerini unutanların değil, söylediğini yapanların, vaatlerini namus bilip yerine getirenlerin ve hayal ettiklerini gerçekleştirenlerin partisiyiz. Nitekim savunma sanayiinde daha önce hayal bile edilemeyenleri yapmaktan tutun da, depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri en kısa zamanda yerine getirmeye kadar her alanda ‘yapmayacağını söylemeyen, söylediğini ise mutlaka yapan’ bir parti olduk. Biz, ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla, kurulduğumuz günden beri siyasetimize yeni bir soluk, farklı bir anlayış ve cesur ufuklar kazandıran liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öyle gördük, öyle öğrendik ve öyle yapıyoruz" dedi.

"AK Parti siyaseti, sadece millete yaslanan ve meşruiyeti sadece millette gören bir dava siyasetidir"

AK Parti siyasetinin, sadece millete yaslanan ve meşruiyeti sadece millette gören bir dava siyaseti olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Artık trilyon dolarlarla ifade edilen gayri safi milli hasılamız bu ruhun sonucudur. Çelik Kubbemiz, Mavi vatan duyarlılığımız budur. Türkiye Yüzyılı budur, Terörsüz Türkiye budur. Çünkü biz ‘milletimizle ve milletimiz için siyaset’ yapıyoruz. AK Parti siyaseti, birilerinin yaptığı gibi ülkeyi yabancı odaklara şikayet etme değil, sadece millete yaslanan ve meşruiyeti sadece millette gören bir dava siyasetidir. Bu siyaseti sadece milletin bağrından çıkarak değil, milletin bağrında kalarak, millete çalım atmadan ve milletin verdiği emanete ihanet etmeden yapmayı vazgeçilmez bir düstur olarak zihinlerimizde ve yüreklerimizde tescilliyoruz. Daha yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok hayalimiz var. Daha aziz milletimizden alacağımız çok hayır duamız var. Biz İstanbul teşkilatı olarak bunlara hazırız, buradayız ve her zaman kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle sıradağlar gibi liderimizin arkasındayız. Bize durmak dinlenmek yok, daima ayaktayız. Sözlerimi burada bitirirken programımızı onurlandırdıkları için Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

