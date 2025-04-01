AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan boyunca teşkilat mensuplarının sahadaki özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "İstanbul’un her köşesinde 200 bin ailemize misafir olduk. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattık. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmak, onların duasını almak bizim en büyük kazancımızdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan iftara 5 Kala programı çerçevesinde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 39 ilçede her gün trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunurken, ilçe teşkilatları sahur ve iftar programlarıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyelerden Ramazan ayı etkinlikleri

AK Partili belediyeler, Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurarak binlerce vatandaşa iftar ikramında bulundu. Bunun yanı sıra Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek İstanbul’un farklı noktalarında Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf musikileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri ile vatandaşlara huzurlu bir Ramazan yaşattı. Özellikle çocuklara yönelik programlarla, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhu geleceğin nesillerine de aktarıldı.

İl Başkanı Özdemir’den teşkilata teşekkür mesajı

Ramazan Ayıyla ilgili değerlendirmede bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Ramazan ayı boyunca İstanbul’un dört bir yanında gönül sofraları kuran, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olan AK Parti İstanbul teşkilatımız, birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir dayanışma örneği sergiledi. Her bir dava arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.