AK Parti Genel Merkezi tüm il ve ilçelerde Belediye Başkan adayı belirleme çalışmalarına başladı. Milletvekili seçimlerinde adaylar için anket yapan AK Parti, Belediye Başkan adayları içinde aynı yöntemi uygulayacak.

Kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İsimler şöyle ; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Eski İlçe Başkanı Bülent Temelli, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Mobiliyum Başkanı Talha Timur Han.

Fahrettin Eniş