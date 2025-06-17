Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki yangını söndürmek için çok yönlü diplomasi yürüttüğünü vurgularken, Özgür Özel’in bu çabaları hedef almasının savaş lobisine hizmet anlamına geldiğini belirtti.

Filistin konusunda Türkiye’nin duruşunun net olduğunu ifade eden Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail’in İran’a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın liderliğinin küresel aktörler tarafından barış ve istikrar için önemli bulunduğunu söyleyen Çelik, bu durumu anlamayan tek kişinin CHP lideri Özel olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı çözümün diplomasiyle sağlanması gerektiğini vurguladığını belirten Ömer Çelik, Gazze meselesinin geri plana itilmesine karşı durmanın da diplomatik çabanın önemli bir parçası olduğunu aktardı. Özgür Özel’in eleştirilerinin uluslararası gündemde bir karşılığı olmadığını dile getiren Çelik, söz konusu açıklamaların Filistin meselesine zarar verdiğini söyledi.