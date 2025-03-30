Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, eski ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

Programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "AK Parti İlçe Başkanlığımızın geleneksel bayramlaşma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden azad olunma lütfu bulunan, içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni idrak ettiğimiz mübarek Ramazan-ı Şerif’i tamamlayarak bayram günlerine ulaştık.

Sadece seçimden seçime değil AK Parti ritüeli olan Her zaman sahadayız, vatandaşımızın yanındayız mottosuyla idrak ettiğimiz bu mübarek ayda da tüm AK Parti teşkilatı olarak, milletvekilimizle, belediye başkanımızla, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla iftar sofralarında 1500’e yakın hanede binlerce hemşehrimizle, yine teravih namazlarında ve sonrasında binlerce vatandaşımızla buluşup hasbihal ettik. Bu mübarek günleri birlikte idrak ettik. Yine Kadın kollarımızın ev ziyaretleri, gençlik kollarımızın artık gelenekselleşmiş "İftara Beş Kala" programlarıyla sürekli sahada olmaya devam ettik. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Suna Dardağan Demir’e ve Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Sadık Ünalan’a ve yönetim kurulları üyelerine de sizin huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.

Kıymetli hemşehrilerim malumunuz yarın, 31 Mart 2025 yerel seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak. AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren hatta ve hatta 1994 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tohumlarını attığı AK belediyeciliği ve genelde de hizmet ve eser siyasetini şiar edindik. Bu minvalde, Ankara’dan yatırım almada Milletvekilimiz Sayın Ayhan Salman başta olmak üzere milletvekillerimizle, yerelde de Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban ve ekibiyle, bizler de İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan olmak üzere tüm teşkilatımızla canla başla çalışarak şehrimizin ihtiyaçlarını ivedilikle yerine getirmeyi misyonumuz olarak adlettik. AK kadrolar olarak kurulduğumuz günden itibaren hem şehrimizde hem Türkiye genelinde bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Doğan güneşle birlikte uyandığımız her yeni günü fırsat bilip aziz milletimize hizmet odaklı siyasi anlayış ve şuurla çalışmaya devam edeceğiz inşaallah." dedi.

Muhalefete yüklenen Durmuş,"Kıymetli hazirun, lakin son günlerde ortaya çıkan ve hepimizin hayretle izlediği ve takip ettiğimiz aziz milletimizin kök değerlerinden tamamen uzak, AK PARTİ siyasi anlayışıyla taban tabana zıt Ana Muhalefet Partisi’nin politikaları, iç siyasi çekişmeleri, koltuk kavgaları, haksız ihale ve elde edilen haksız kazançlar, belediyecilik anlamında cehapeyle anılan ile anılan çöp, çukur, çamur kavramları ve artık gördük ki genel siyasette de bu cehape’nin pratiği haline gelmiş. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olarak övündükleri Ana Muhalefet Partisi’nin ahvali ülke siyaseti açısından pürmelal olarak tarihteki yerini almaktadır. Siyasi alandaki konuları yargıya, yargı alanındaki meseleleri sokağa, sokağın konusunu siyasi ve iktisadi alana taşıyan Ana Muhalefet Partisi ve yöneticileri, aziz milletimizin ve memleketimizin hangi sorununu çözebilir? İstanbul ve diğer cehape belediyelerinde vatandaşa hizmet anlayışı bu noktadayken Bursamızda farklı mı? Seçilmelerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ortaya koydukları performans bizleri tabii ki şaşırtmadı. Yaptıkları konserler ve ellerine yüzlerine bulaştırdıkları beceremedikleri icraatlarla, yapmaya çalıştıkları algı manipülasyonlarıyla dolu bir yıl geçirdik. Buradan tekrar hatırlatmakta fayda var. Özellikle büyüyen ve gelişen şehirlerde dönem dönem altyapı çalışmalarına ihtiyaç iktiza eder. İnegöl’ümüzde de bu ihtiyaca binaen 2020 yılının Haziran ayında, dönemin AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş tarafından şehrimizde etaplara bölünerek hızlı ama kontrollü vaziyette çalışmalar başlatıldı. Mahalle mahalle, etap etap, vatandaşlarımızı çok fazla zahmete sokmadan çalışmalar devam ettirildi. Tabiki altyapı çalışmaları eziyetli yatırımlardır. 31 Mart 2024 tarihine gelindiğinde yüce milletimizin takdiriyle Bursamızda başka bir partiye teveccüh gösterildi ve yönetim değişti. Her daim söylediğimiz gibi, milletimizin takdiri başımızın üzerindedir.

Mazbatasını almasıyla birlikte Bursamızda yeni başkan ve ekibi göreve başladı. Bizde İnegöl olarak büyükşehir belediyesinin alt yapı yatırımlarının devam etmesini ve ivedilikle tamamlanması noktasında taleplerimizi her platform da ifade ettik. Kıymetli arkadaşlar biraz önce dedim ya hizmet ve eser siyasetinden özürlü bu anlayış biraz bekledikten sonra ki neyi beklediklerine ilk anda anlam verememiştik çünkü yatırımların ekonomik kaynağı da Alinur Başkanımız tarafından hazır halde bırakılmıştı. Sonradan gördük ki beklenenin sebebi kurumlardaki çalışan kıyımıymış. Neyse Gece gündüz demeden çalışan, istihdam edilen liyakatli kurum çalışanlarıyla yollar ayrıldıktan sonra yeni göreve başlayan çalışanlarla birlikte altyapı çalışmalarına başladılar. Aman yarabbi! Bu nasıl bir çalışmadır? Plan yok, program yok bir anda, inegölümüzde 50 km’den fazla kazılmış cadde ve sokak bulunmaktaydı. Dedik ya, "çöp, çukur, çamur" bu cehapenin pratiğidir diye… Maalesef İnegölümüzü de buna düçar eylediler.

Halbuki Alinur Başkanımız ve ekibinin yaptığı gibi etap etap ilerleselerdi, şehrimiz bu kadar keşmekeşliğe uğramayacaktı. Ama ne yaparsın, klasik CHP zihniyeti… Hatta bu arada daha önceki dönemde İnegöl Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemiz birbiriyle sürekli kontak halinde vatandaşlarımızın problemlerinin çözümüyle alakalı sürekli dirsek temasındalardı, Mart 2024 itibarıyla bu da kapatıldı. İnegöl Belediyemizin Alo 153 hattına gelen şikayet ve talepler direkt BUSKİ hatlarına istendi. Sadece altyapı mı? Ulaşımda da aynı daha önceki dönemde belediye başkanımız ve ekibi, yolcu araçlarının kameralarını iktiza ettiğinde inceleyebilir, kontrol edebilir, denetim yapabilirdi. Lakin yeni dönemle birlikte bu kameralar da İnegöl Belediyesine kapatıldı. Neyse kıymetli arkadaşlar, böyle teknik konuları Belediye Başkanımıza bırakalım. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi inşaallah bugünden sonra da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, riyasetinde ve mihmandarlığında yol yürümeye ve aziz milletimize hizmetkar olmaya girmiş olduğumuz Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden savunma sanayine, ulaşımdan sağlığa, yerel belediyecilik hizmetlerinden sosyal politikalara kadar her alanda, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların fevkinde gayretle çalışmaya ve başarmaya devam edeceğiz inşallah.

Tekraren hepinizin ve sizin huzurunuzda aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, Rabbimden sağlık ve afiyetle nice Ramazan-ı Şeriflere ve bayramlara ulaşmayı temenni ederim.

Konuşmamın başında söylediğim gibi geleneksel AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı bayramlaşma programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, müslüman coğrafyasında katliamların yapıldığını belirterek, neden olanlara tepki gösterdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, tüm müslüman aleminin bayramını kutlayarak, ana muhalefete yüklendi.