AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü, Filistin'e destek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlemeye hazırlanıyor. Mitinge, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerinin liderlerinin de katılması planlanıyor.

Miting, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir dayanışma gösterisi olarak gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı'nda yapılacak bu önemli etkinliğe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılması bekleniyor.

Mitinge, medya, spor, sanat ve iş dünyasından tanınmış isimlerin de katılım göstermesi bekleniyor.