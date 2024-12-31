Ak Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu'nun "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadığı" yönündeki sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bunun üzerine AK Parti Eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Davutoğlu'na çağrısını yinelerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AK Parti'ye katılma çağrısı yaptı.

Birinci, "Unutmayın, daha önce AK Partimizin dışında kalan, muhalif olan, başka partilerin mensupları, farklı ideolojilerdeki çok önemli isimler, partimizin çatısı altında çok büyük işler başarmış, yük almış, can siperane çalışmış ve çalışmaya devam etmektedirler. Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize "vaciptir"." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun geçmiş sorgulamalarla vakit kaybeden yuvasına dönmesi gerektiğini söyleyen Birinci, "Son olarak da şunu ifade ediyorum. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir. Jeopolitik gerekleri görüp, Büyük Liderin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin "iç cephe" vurgusunun gereğini ifa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için bir mecburi bir vazifedir. Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir. Vesselam." dedi.