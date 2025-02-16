Kazada hafif yaralanan Yurdunuseven ve danışmanı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve danışmanı trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan ikili, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

AK PARTİLİ VEKİL KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar’a dönerken kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.