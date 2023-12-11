Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, vatandaşları benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye yönlendiriyor. Uluslararası piyasalarda, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla son beş ayın en düşük seviyesine gerilerken yurt içinde motorine yönelik indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

İndirim Geliyor!

Dün gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında meydana gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren motorine ek olarak 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha gerçekleşti. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre cumartesi gününden itibaren gece yarısına kadar geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruşluk bir indirim daha yapılacak. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 lira, benzinin litresi ise ortalama 34,58 lira seviyesinde bulunuyor. Bu üç günlük süreçte toplamda 3 lira 80 kuruşluk indirim gerçekleşmiş olacak.