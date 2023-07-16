Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı.

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre benzinden alınan ÖTV tutarı 7,52 TL, motorinden alınan tutar ise 7.05 TL oldu. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde litre başında 6 lira zam yapıldı.

ÖTV TUTARLARI ARTTI

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogazda ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi. Karar göre; uçak benzini, jet yakıtı ve hafif yağlardan ÖTV alınmamaya devam edilecek. Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan karar 16 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

LİTRESİ 34 LİRAYI AŞTI

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da benzinin litresi 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26 liradan 32 liraya yükseldi. Son olarak geçtiğimiz gün yapılan 1.32 liralık zamla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 28 liraya yükselmişti.