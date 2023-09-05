Akciğer kanserlerinin bir kısmı sigara içmeyenlerde gelişmektedir. Elbette her sigara içende de akciğer kanseri gelişmemektedir. Bazı diğer faktörler de araştırılmıştır. Maalesef bazı kişilerde akciğer kanseri gelişmesi yönünden genetik yatkınlık söz konusudur. Ama bir kişinin anne-babasında akciğer kanseri gelişmesi o kişide kesin olarak akciğer kanseri gelişeceği anlamına gelmez. İnsanların genetik yapısı farklıdır ve bu nedenle bazı hastalara yatkınlığı daha fazladır. Sigara içmenin yanında genetik yatkınlığın olması riski artıran bir durumdur. Kalıtımsal olarak düşünmemek gerekmektedir; sadece bir ölçüde genetik yatkınlık söz konusudur.