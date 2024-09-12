Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Her biri sektörünün lideri olan iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla ligimizin çok üzerinde bir performans ortaya koyuyoruz. 25 yıllık yolculuğumuzun ışığında bugün 20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosistem olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen özel sermayeli yatırım bankalarından Aktif Bank, 25’inci yaşını kutladı. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bu zamana kadar yapılan çalışmalar, bilanço, müşteri sayısı ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Adaca Oğan, “1999 yılında bir masanın çevresinde bir araya gelen 18 kişiyle kurulan Aktif Bank, bugün bin 500’e yakın çalışanıyla 20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosistem haline geldi. Her biri sektörünün lideri olan iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla oluşturduğumuz ekosistem sayesinde, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olarak sektörün çok üstünde bir kârlılık ve performans ortaya koyuyoruz. Bu seviyeye ulaşmak kadar, bu seviyeyi korumak da büyük bir çaba ve emek gerektiriyor” dedi.

Oğan, sözlerine şöyle devam etti: “Stratejimizin temelinde öngörülü oluşumuzun, iş modelimizden ve stratejimizden hiç sapmamamızın yattığını söyleyebilirim. Bunun yanında sürekli gelişen sektör gerçekleri doğrultusunda, değişim ve dönüşüme açık olmamız, çevikliğimiz ve son derece kabiliyetli bir organizasyon kurmamız bizi başarılı kılıyor. Bankamız bugün; 25 yıldır sayısız değişimi kucaklamış, anlayış ve çevikliği kurum kültürüne dönüştürmüş, hatta birçok kez bayrağı taşıyarak sektörün dönüşümüne farklı alanlarda öncülük etmiş çeyrek asırlık bir kurum.

’’2024 yılı itibariyle bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaştı’’

“Tüm bu emeklerimizin karşılığı da rakamlarımıza şöyle yansıyor: son 14 yılda ortalama yüzde 33,5 CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile sektörün üzerinde bir ivmeyle büyüyoruz. 2024 yılı itibariyle bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaştı. Bankacılık sektörünün önemli karlılık göstergelerinden biri olan ‘Ortalama Özkaynak Karlılığı’ oranında da yıllardır sektör ortalamasının 1,5-2 katı üzerinde bir performans gösteriyoruz. Temel bankacılık gelirlerindeki istikrarlı büyümenin yanı sıra en baştan dijital tasarlanmış verimli servis modelimiz sayesinde gider/gelir rasyolarında da sektörden oldukça ayrışıyoruz.

’’Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz’’

Karlılık bizim için kıymetli bir veri. Banka olarak 2024 yılının ilk yarısında 2,1 milyar TL net kâr elde ederek hedefimize ulaşırken, 2024 yıl sonunda 4 milyar TL’nin üzerinde dönem net kâr hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz seneyi aktif büyüklükte 22’nci banka olarak, net dönem karında ise 16. sırada kapadık; ki bu başarımız bizi kendi ölçeğimizdeki ‘yatırım bankalarından’ daha farklı bir yerde konumlayarak Tier 2 bankalar ile rekabet eder hale getirdi.

’’N Kolay, 5,5 milyon insanın cebinde’’

Dijital bankacılık tarafında yıldızlı pekiyilerle dolu bir karnemiz var. Dijital bankamız N Kolay’ın mobil uygulaması, son 3 senede 10 kattan fazla artış göstererek 5,5 milyon indirilme adedine ulaştı. ‘Teknolojiyi işimizin kalbine konumlandırıyoruz’ iddiamızı, uzaktan müşteri edinimi oranımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 artırarak kanıtladık. N Kolay tarafında hedeflerimiz hep büyük, N Kolay’ı Türkiye’nin en sevilen lider dijital bankası yapma hedefimize emin adımlarla koşuyoruz. Son 3 senede marka bilinirliğinde ve müşteri memnuniyetinde büyük ivmeler yakaladık, bugün 3 kişiden en az 1’inin bildiği, müşteri memnuniyetinin bankacılık ortalamasının üzerinde seyrettiği olgunlaşma çağını verimli kullanan bir dijital bankayız. Bunun yanında ekosistemimizin farklı güçlü kaslarını da N Kolay ile müşterilerimize servis ediyoruz. Bankanın yurt dışına para transferi konusunda uzman iştiraki UPT’nin hizmetleri ve insurtech iştirakimiz Sigortayeri’nin uzmanlığıyla en çok ihtiyaç duyulan sigorta paketleri bu sene N Kolay’a eklendi. Uygulamamızı her gün geliştirmeye devam ediyoruz.

’’Passo’nun müşteri sayısı yüzde 18 arttı’’

Passo uygulamamız bizim Super-App’imiz. Etkinlik dünyasının kapılarını açan Passo bugün 18 milyon indirme rakamına ulaştı. Passo’yu geçtiğimiz ay kullanıcıların eğilimlerinden beslenen ve daha fazla ihtiyacına karşılık veren bir superapp olarak güncelledik, yeni halini kullanıcılarıyla buluşturduk. Yıl sonunda Passo’nun yeni halinin marka lansmanını da gerçekleştireceğiz, burada e-ticaretin de dahil olduğu heyecan verici bir iş modelimiz mevcut.

“Finansal kapsayıcılığa önem veriyor, girişimci kadınları destekliyoruz”

Aktif Bank 25 yıllık yolculuğunda finansal kapsayıcılığa önem veren, imza attığımız projelerle girişimci kadınları da destekleyen bir banka oldu. Son olarak 2022 yılında başlattığımız, Grameen Bank ve Experian iş birliğiyle yürüttüğümüz Ekonomide Aktif Kadınlar projemizi diğer mikro kredi projelerinden farklı olarak; kredi skoru olmayan dar gelirli girişimci kadınlara faizsiz verdiğimiz krediler ile kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturmalarına fırsat tanıyan, böylece onları finansal sisteme dahil ederek daha kapsamlı finansal enstrümanlara da erişimlerini sağlayacak şekilde kurguladık. İlk iki yılda yaklaşık yaklaşık 4 bin mikro girişimci kadına ulaştık ve 12 milyon TL’lik mikrokredi desteği verdik. Hedefimiz, üçüncü yılın sonunda 5 bin kadına erişerek, projemizin çapını büyütmek.’’

’’Değişime dirençle değil hevesle yaklaşıyoruz’’

25 yıldır adının hakkını veren, ‘çevik’ bir anlayış ile hareket eden ve değişime endişeyle değil hevesle yaklaşan bir yapının temsilcisi olarak en büyük amacımız önümüzdeki yıllarda da aynı değişime direnç değil hevesle yaklaşan kimliğimizi korumak olacak. Önümüzdeki dönemde de yüksek enerjimiz, üreticiliğimiz, hızlı koşma kabiliyetimizle; müşterilerine yaşattığı deneyimi çok daha odaklı ve dikkatli şekillendirebilen bir banka olma yolundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”