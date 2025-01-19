

Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki 16 TS 167 plakalı otomobil Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada Yenişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 TS 167 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT