Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., evinde M.Ç. isimli erkeği karısı S.K. ile görünce aldatıldığını düşündü. Y.K.; M.Ç. ve S.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., M.Ç.’yi kalçasından, eşini ise elinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.